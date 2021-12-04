— "Локомотив" сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров, — рассказал Геркус в интервью "СЭ".
Перед началом сезона железнодорожники расстались с защитниками Ведраном Чорлукой и Владиславом Игнатьевым, Брайаном Идову и Саломоном Кверквелией, полузащитниками Максимом Мухиным и Гжегожем Крыховяком, а также нападающими Эдером и Лукой Джорджевичем.
В чемпионате России "Локомотив" занимает пятую строчку с 25 очками. У команды Маркуса Гисдоля серия из трех поражений подряд.
«Локомотив» снова проиграл последнему клубу РПЛ. Это и есть работа системы Рангника?
Геркус: "Локомотив" сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о причинах нынешних проблем клуба.
Фото: РИА Новости