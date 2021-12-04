— От нападающего требуются голы, Чалов в этом компоненте просел. Если Федор обретет психологическую уверенность, то будет забивать и стабильно показывать свой футбол, — рассказал Гришин в интервью "РБ Спорту".
23-летний Чалов в 18 матчах текущего сезона забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает россиянина в 10 миллионов евро.
ЦСКА после 17 матчей занимает в чемпионате России четвертое место с 27 очками.
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Гришин: если Чалов обретет психологическую уверенность, то будет забивать и стабильно показывать свой футбол
Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре нападающего клуба Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА