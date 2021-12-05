Источник: "Спартак" предложил пост в клубе экс-директору "Чертаново". Ранее его задерживала полиция

Бывший спортивный директор "Чертаново" Сергей Хабаров может сменить Владимира Кузьмичева в "Спартаке" на позиции заместителя гендиректора по системе подготовки молодых футболистов.

Фото: архив Сергея Хабарова





Сергей Хабаров работал спортивным директором "Чертаново". Он покинул этот пост вместе с Николаем Лариным после того, как они оба были задержаны полицией из-за проверки офиса клуба правоохранительными органами.



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"Спартак" набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице чемпионата России.



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По информации источника, руководство "красно-белых" уже провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.Сергей Хабаров работал спортивным директором "Чертаново". Он покинул этот пост вместе с Николаем Лариным после того, как они оба были задержаны полицией из-за проверки офиса клуба правоохранительными органами. Спартак " со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. В конце первого тайма "Ахмат" отыгрался благодаря точному удару Даниила Уткина. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи. Отметим, что с 32-й минуты "красно-белые" играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил форвард команды Александр Соболев."Спартак" набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице чемпионата России.Источник: Чемпионат