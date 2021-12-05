Накануне Мурзагулов отреагировал на красную карточку форварда "Спартака" Соболева в матче 17-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:1), написав в на своей странице в Facebook следующее: "Бог не фрайер. Отдыхай, оскароносец".
Также Мурзагулов был не согласен с пенальти, который был назначен в конце матча "Уфа" - "Спартак" в 16-м туре РПЛ (1:1). После матча он назвал Соболева "хорошим актером". Форвард "Спартака" реализовал одиннадцатиметровый удар.
"Спартак", безусловно, великий клуб и заслуживает к себе уважения, в том числе и со стороны собственных игроков. Цели кого-то обидеть у меня не было. Я переживаю за "Спартак" в еврокубках и желаю ему удачи. В чемпионате России пускай "Спартак" только выигрывает, кроме двух матчей с "Уфой". Это, безусловно, мое личное мнение, выраженное в соцсетях. Позицией клуба это не является", - приводит слова Мурзагулова "РБ Спорт".
"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". На 32-й минуте встречи арбитр Виталий Мешков после просмотра видеоповтора удалил с поля нападающего "красно-белых" Александра Соболева. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи.
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Мурзагулов - о словах про Соболева: цели кого-то обидеть у меня не было
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов объяснил, что значит его высказывание, адресованное нападающему "Спартака" Александру Соболеву.
Фото: Горобзор