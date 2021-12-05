"С "Зенитом" будут играть два первых места, настраиваемся на победу. Ребята прекрасно все понимают. Надеюсь, что будет много голов. Конечно, мы хотим победить "Зенит". Болельщики и я тоже хотим уйти на перерыв на первом месте", - приводит слова Воронина "Чемпионат".
"Динамо" дома переиграло "Уфу" в 17-м туре РПЛ (2:0). Матч сразу неудачно начался для уфимцев: уже на 6-й минуте Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора. На 29-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперед, а спустя 7 минут уфимцы остались вдевятером: еще одну красную получил Касинтура. В концовке встречи забил Арсен Захарян и установил итоговый счет.
"Бело-голубые" набрали 35 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ. Отставание от "Зенита" составляет 2 очка. Домашний матч с петербуржцами состоится 12 декабря.
Воронин - о матче с "Зенитом": настраиваемся на победу, хотим уйти на перерыв первыми
Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча следующего тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: RT