"Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в "Динамо". Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. Будет ли он в "Барселоне" или нет —это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для "Барселоны" он сырой", - приводит слова Воронина "СЭ".
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян забил гол в матче 17-го тура РПЛ с "Уфой" (2:0). В текущем сезоне 18-летний футболист провел за "бело-голубых" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач. Контракт Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
Воронин: Захарян еще сырой для "Барселоны"
Тренер "Динамо" Андрей Воронин заявил, что полузащитник "бело-голубых" Арсен Захарян еще не готов выступать за "Барселону".
Фото: ФК "Динамо"