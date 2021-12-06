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"Все красноречиво описывают статистические данные". Мурзагулов - о сравнениях Агаларова с Тюкавиным

Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о сравнениях форварда уфимцев Гамида Агаларова с нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что накануне "Динамо" победило "Уфу" со счетом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ. После игры тренер москвичей Андрей Воронин высказался об Агаларове. По его словам, он не считает, что этот форвард сильнее Тюкавина.

Мурзагулов заявил, что не собирается спорить с Ворониным. Также он указал на статистику Агаларова и Тюкавина.

"Руководителям можно сколько угодно спорить, кто лучше, но сейчас все очень красноречиво описывают статистические данные. Поэтому в этом споре я не вижу ни малейшего смысла", - сказал Мурзагулов.

Отметим, что на счету Агаларова 13 голов в текущем розыгрыше РПЛ, в то время как Тюкавин забил четыре гола.

Источник: Sport24

"Не считаю, что он сильнее Тюкавина". Тренер "Динамо" Воронин - об Агаларове


Теги: Мурзагулов УФА Агаларов Тюкавин
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