Точилин отметил, что "Динамо" не будет находиться под большим давлением в матче с "Зенитом". По его словам, поражение от петербуржцев не станет катастрофой для "бело-голубых".
"Однозначно, давления на "Динамо" сейчас нет. У них один из самых молодых составов в лиге, и команда только строится. Москвичи будут мотивированы показать свою лучшую игру. Даже если проиграют, это не станет какой-то катастрофой для команды Шварца. Наоборот, будут разочарованы тем, что не отобрали очки у главного претендента на чемпионство", - заявил Точилин.
Отметим, что матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря в рамках 18-го тура РПЛ.
"Динамо" является ближайшим преследователем "Зенита", лидирующего в чемпионате России. Москвичи набрали 35 очков и отстают от команды Сергея Семака на два балла.
Источник: РБ Спорт
Точилин: если "Динамо" проиграет "Зениту", это не будет катастрофой для команды Шварца
Фото: "Кубань"