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Уилкшир: "Динамо" — фантастический клуб. Должно поступить очень хорошее предложение, чтобы Захарян ушел

Бывший футболист "Динамо" Люк Уилкшир высказался о возможном уходе из московской команды полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
— Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что "Динамо" — фантастический клуб, и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать, — рассказал Уилкшир в интервью "РБ Спорту".

18-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах чемпионата и Кубка России, забив в них четыре гола и отдав семь голевых передач. Контракт полузащитника с московским клубом истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.

В следующем туре чемпионата России "Динамо" дома сыграет против "Зенита" 12 декабря. Этот матч определит команду, которая уйдет на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера.

Шварц ответил на вопрос, не считает ли он игру "Динамо" слишком рискованной для РПЛ


Теги: Динамо Захарян Уилкшир
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