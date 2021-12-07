— Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что "Динамо" — фантастический клуб, и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать, — рассказал Уилкшир в интервью "РБ Спорту".
18-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах чемпионата и Кубка России, забив в них четыре гола и отдав семь голевых передач. Контракт полузащитника с московским клубом истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.
В следующем туре чемпионата России "Динамо" дома сыграет против "Зенита" 12 декабря. Этот матч определит команду, которая уйдет на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера.
Шварц ответил на вопрос, не считает ли он игру "Динамо" слишком рискованной для РПЛ
Уилкшир: "Динамо" — фантастический клуб. Должно поступить очень хорошее предложение, чтобы Захарян ушел
Бывший футболист "Динамо" Люк Уилкшир высказался о возможном уходе из московской команды полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"