"На высокий уровень помешало выйти то, что мне не удалось уйти из "Урала" в тот момент, когда я себя хорошо проявил. Всё наклевывалось, но в нужный момент не срослось. Хотел приобрести "Зенит", но за меня требовали очень большие деньги, - приводит слова Ильина "Матч ТВ".
Ильин выступал за "Урал" с 2017 по 2020 год. В итоге он перебрался в "Ахмат", который заплатил за форварда меньше полумиллиона евро.
Из грозненского клуба Ильина летом этого года приобрел "Краснодар".
В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 13 матчей в РПЛ и 3 забитых мяча.
Ильин рассказал, что мог перейти в "Зенит" из "Урала"
Форвард "Краснодара" Владимир Ильин заявил, что мог перебраться в "Зенит" во времена выступлений за "Урал".
Фото: РПЛ