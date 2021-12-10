Накануне появилась информация, что петербургский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 15 млн евро.
"Интерес от "Зенита" есть. Мы ведем переговоры", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Агустин Альварес в текущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, на его счету 23 забитых мяча и 5 голевых передач. Контракт уругвайца с "Пеньяролем" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 млн евро.
Источник: "Зенит" готов заплатить за форварда "Пеньяроля" Альвареса 15 млн евро
Агент Альвареса: интерес от "Зенита" есть. Мы ведем переговоры
Эдуардо Ласальвия, агент нападающего "Пеньяроля" Агустина Альвареса, прокомментировал новость об интересе к футболисту со стороны "Зенита".
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