Напомним, ранее Семин опубликовал в инстаграме сообщение, в котором раскритиковал нынешнего наставника "Локомотива" Маркуса Гисдоля и бывшего главного тренера команды Марко Николича.
Семин заявил, что решение высказаться о работе Гисдоля и Николича в "Локо" возникло у него после вчерашнего поражения команды от "Марселя" в Лиге Европы (0:1).
"После вчерашнего матча решил так выступить. Это чисто эмоциональный порыв. Для этого есть основания, есть результаты этих специалистов, которые были за эти три года", - сказал Семин.
Источник: Чемпионат
Семин: уважаемые Николичи, Гисдоли вы пришли в команду чемпионов и не принесли ни одной победы в рейтинг РПЛ!
Семин объяснил, почему раскритиковал Гисдоля и Николича
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему выступил с критикой в адрес Маркуса Гисдоля и Марко Николича.
Фото: "Чемпионат"