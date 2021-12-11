- "Динамо" сейчас в хорошей форме - они навяжут борьбу, но, думаю, Семак справится. В этом сезоне, кроме "Динамо", никто не конкурент "Зениту". Но и с ним "Зенит" справится: если сыграют так же, как с "Челси" (3:3), то у "Динамо" шансов мало, - передает слова Боярского РИА Новости.
Московское "Динамо" принимает на своем поле петербургский "Зенит" в матче 18 тура Российской премьер-лиги. В случае победы бело-голубые обойдут в турнирной таблице подопечных Сергея Семака и выйдут на первое место в чемпионате. В текущей таблице "Динамо" занимает второе место с 35 набранными очками, "Зенит" - первый (37 очков).
Боярский: в этом сезоне, кроме "Динамо", никто не конкурент "Зениту". Думаю, Семак справится
Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский дал прогноз на матч сине-бело-голубых против "Динамо" в 18 туре РПЛ.
Фото: Sportbox