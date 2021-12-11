— Фаворита в этом матче нет. Будет острая, напряженная борьба.
Если все будут здоровы, то есть надежда, что завтра не проиграем "Зениту", — цитирует Лещенко "СЭ".
Если "Динамо" обыграет "Зенит" в матче 18-го тура чемпионата России, который состоится завтра, 12 декабря, то возглавит турнирную таблицу на зимнюю паузу. У команды Сандро Шварца 35 набранных очков в 17 матчах чемпионата, у команды Сергея Семака — 37.
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Лещенко: если все будут здоровы, то есть надежда, что "Динамо" не проиграет "Зениту"
Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в 18-м туре РПЛ с "Зенитом".
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