Напомним, проведение встречи находилось под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий в Москве.
"Думаю, что поле было тяжелым для игры, погода была нефутбольной. К сожалению, мы не смогли прыгнуть выше головы. У нас вообще не было тренировки вчера. Сначала была информация, что не будем играть, поэтому мы разъехались с базы. Потом нам пришлось собираться", - сказал Божович.
Тульский "Арсенал" со счетом 0:2 проиграл ЦСКА в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. Заболотный открыл счет спустя чуть больше, чем полчаса игры, отличившись с передачи Ахметова. Во втором тайме Заболотному удалось сделать преимущество "армейцев" еще более комфортным, реализовав одиннадцатиметровый.
"Арсенал" располагается на 12-м месте в таблице чемпионата России, имея в своем активе 19 очков.
Источник: Матч ТВ
Божович: у "Арсенала" не было тренировки перед матчем с ЦСКА
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Фото: РПЛ