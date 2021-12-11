— Я почему-то был уверен в победе. Еще за неделю, после "Локомотива", я сказал, что мы уйдем с победой, из-за чего эмоции еще вдвойне более положительные. Сказал — и сделал вместе с командой, — приводит слова Гаджимурадова "СЭ".
"Урал" разгромил "Ростов" (4:1) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России. 23-летний Гаджимурадов в этой игре стал автором двух забитых мячей.
Для полузащитника это первые голы в нынешнем сезоне за 14 матчей. На его счету также одна голевая передача. Контракт Гаджимурадова с "Уралом" истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
Кафанов - о матче с "Уралом": по всем показателям "Ростов" был лучше, но проиграл 1:4
Полузащитник "Урала": был уверен в победе над "Ростовом". Сказал и сделал вместе с командой
Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов прокомментировал победу над "Ростовом" (4:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Урал"