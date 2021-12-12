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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Динамо
1 - 1
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 0
Химки2 тайм
X 21П2 41
Краснодар
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.4
Локомотив
19:00
УфаНе начат
П1 2.55X 3.1П2 3.05

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
0 - 0
Вест ХэмПерерыв
П1 4.75X 2.65П2 2.05
Лестер Сити
1 - 0
НьюкаслПерерыв
П1 1.35X 4.4П2 11
Кристал Пэлас
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.21X 3.2П2 3.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
2 - 0
Райо Вальекано2 тайм
X 29П2 26
Осасуна
18:15
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.4П2 1.97
Бетис
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 2.47X 3.25П2 3.05
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.02X 3.55П2 3.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
2 - 1
БолоньяЗавершен
Верона
1 - 1
АталантаПерерыв
П1 4X 2.5П2 2.38
Наполи
20:00
ЭмполиНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4
Сассуоло
20:00
ЛациоНе начат
П1 2.39X 3.5П2 2.95
Интер
22:45
КальяриНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
0 - 0
Унион1 тайм
П1 3.75X 3П2 2.1
Айнтрахт
19:30
БайерНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
0 - 0
ЛионЗавершен
Метц
3 - 0
ЛорьянПерерыв
X 19П2 51
Ренн
0 - 1
НиццаПерерыв
П1 5X 3.2П2 1.8
Анже
0 - 0
КлермонПерерыв
П1 2.25X 2.38П2 5
Труа
1 - 1
БордоПерерыв
П1 2.38X 2.63П2 3.75
Страсбург
19:00
МарсельНе начат
П1 2.49X 3.35П2 2.9
ПСЖ
22:45
МонакоНе начат
П1 1.5X 5.4П2 6.8

В "Химках" отреагировали на информацию об интересе к Мамаеву

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитника "Ростова" Павлу Мамаеву.
Фото: ФК "Ростов"
— До начала окна пока не интересовались никем. Проведем последний тур, после него уже начнем смотреть. Пока ничего такого не было, — рассказал Терюшков в интервью "СЭ".

33-летний Мамаев в конце года станет свободным агентом, поэтому в январе может перейти в подмосковный клуб на правах свободного агента. Полузащитник выступает за команду с конца сентября 2019 года.

Ранее появилась информация, что "Химки" могут подписать контракт с Мамаевым.


Теги: Химки Ростов Мамаев Терюшков
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