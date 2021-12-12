— До начала окна пока не интересовались никем. Проведем последний тур, после него уже начнем смотреть. Пока ничего такого не было, — рассказал Терюшков в интервью "СЭ".
33-летний Мамаев в конце года станет свободным агентом, поэтому в январе может перейти в подмосковный клуб на правах свободного агента. Полузащитник выступает за команду с конца сентября 2019 года.
Ранее появилась информация, что "Химки" могут подписать контракт с Мамаевым.
В "Химках" отреагировали на информацию об интересе к Мамаеву
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитника "Ростова" Павлу Мамаеву.
Фото: ФК "Ростов"