"Будущее Витории? Решение будет принимать совет директоров в самое ближайшее время после оценки выступления команды, прежде всего - в чемпионате России. А дальше мы будем смотреть и реагировать на те решения, которые будут приняты. В любом случае клуб должен работать на благо команды, и мы этим занимаемся", - сказал Мележиков.
Ранее СМИ сообщали, что Витория, скорее всего, покинет пост наставника "красно-белых" после матча с "Сочи". Основным кандидатом на должность главного тренера команды считается итальянский специалист Паоло Ваноли.
"Спартак" завершил 2021 год поражением в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-лиги с "Сочи" (0:3). В таблице чемпионата России "красно-белые" занимают 9-е место, имея в активе 23 очка.
Источник: Матч ТВ
Мележиков ответил на вопрос о будущем Витории в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что решение о дальнейшей судьбе главного тренера команды Руя Витории будет принято в ближайшее время на совете директоров.
Фото: ФК "Спартак"