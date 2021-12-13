— Определенность более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Я думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен, — приводит слова Мележикова Sport24.
Ранее сообщалось, что новым спортивным директором "Спартака" станет скаут французского "ПСЖ" Лука Каттани.
"Спартак" закончил первую часть чемпионата России на девятой строчке чемпионата России с 23 очками. В последнем туре РПЛ перед зимней паузой команда проиграла "Сочи" (0:3).
Мележиков ответил на вопрос о будущем Витории в "Спартаке"
Мележиков — о спортивном директоре "Спартака": определенность более-менее есть
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новым спортивным директором в клубе.
Фото: ФК "Спартак"