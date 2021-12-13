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Мележиков — о спортивном директоре "Спартака": определенность более-менее есть

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о ситуации с новым спортивным директором в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
— Определенность более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Я думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен, — приводит слова Мележикова Sport24.

Ранее сообщалось, что новым спортивным директором "Спартака" станет скаут французского "ПСЖ" Лука Каттани.

"Спартак" закончил первую часть чемпионата России на девятой строчке чемпионата России с 23 очками. В последнем туре РПЛ перед зимней паузой команда проиграла "Сочи" (0:3).

Мележиков ответил на вопрос о будущем Витории в "Спартаке"


Теги: Cпартак Мележиков Каттани
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