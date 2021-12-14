Ивелин Попов отличился на 89-й минуте встречи, забив второй гол сочинцев в ворота "Спартака"
"Празднование гола? Это произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился. Я не хотел обидеть болельщиков "Спартака", просто забылся", - приводит слова Попова "СЭ".
Полузащитник Ивелин Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе "красно-белых" 34-летний болгарин провел 97 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 15 результативных передач.
Летом 2020 года Попов перешел в "Сочи". В текущем сезоне Ивелин сыграл в 14 матчах РПЛ, забил 4 мяча и стал автором 2 результативных передач. Контракт Попова с сочинцами рассчитан до лета 2022 года.
Попов: забыл, что забил "Спартаку", хорошо, что вовремя перестал праздновать
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов поделился впечатлениями после своего гола в ворота "Спартака" в матче 18-го тура РПЛ (3:0).
Фото: РПЛ