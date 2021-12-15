"Спартак" поздравил Павлюченко с 40-летием

Фото: metaratings.ru

? Happy birthday, Super Pav!



Roman Pavlyuchenko turns 40 today, so let's all give him our wishes.



One of the best Russian strikers of his generation, if not the best ?pic.twitter.com/tu5oeFRmDc — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 15, 2021

"С днем рождения, Супер Пав.Роману Павлюченко сегодня исполняется 40, поэтому давайте передадим ему свои поздравления.Один из лучших нападающих своего поколения, если не лучший" , - сообщается в англоязычном аккаунте красно-белых.Роман Павлюченко провёл за московский клуб 189 матчей, забил 89 мячей и отдал 20 голевых передач. Кроме того, "Суперпав" выиграл кубок страны в 2003 году в составе красно-белых и трижды становился серебряным призёром чемпионата России.Дважды подряд (2006, 2007) Павлюченко становился лучшим бомбардиром чемпионата России.