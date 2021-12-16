Неподобающее поведение болельщиков было зафиксировано на матче 18-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Динамо" на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Кроме того, по словам Григорьянца, "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование с использованием ненормативной лексики, устроенное болельщиками. За аналогичное нарушение со стороны болельщиков "Динамо" московский клуб получил штраф в 50 тысяч рублей. Также на 30 тысяч рублей по итогам матча оштрафован главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.
Источник: Матч ТВ
"Динамо" оштрафовано на полмиллиона рублей за расистские выкрики болельщиков на игре с "Зенитом"
Московское "Динамо" оштрафовано за расистские выкрики болельщиков команды в адрес легионеров "Зенита".
Фото: РИА Новости