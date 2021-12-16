"Устраивает ли меня такой слабый "Спартак"? Когда они приезжают и "Зенит" закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы "Спартак" был сильнее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" сыграл с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ этого сезона и уступил 1:7.
На зимнюю паузу красно-белые ушли на 9-м месте в РПЛ, отставая от "Зенита", лидирующего в чемпионате, на 15 очков. В Лиге Европы "Спартак" занял 1-е место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией" и вышел в 1/8 плей-офф турнира.
Аршавин: устраивает ли меня слабый "Спартак"? Когда они приезжают и "Зенит" закатывает их 7:1, то устраивает
Фото: инстаграм Андрея Аршавина