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Аршавин: устраивает ли меня слабый "Спартак"? Когда они приезжают и "Зенит" закатывает их 7:1, то устраивает

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал нынешнее состояние "Спартака".
Фото: инстаграм Андрея Аршавина
"Устраивает ли меня такой слабый "Спартак"? Когда они приезжают и "Зенит" закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы "Спартак" был сильнее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, "Спартак" сыграл с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ этого сезона и уступил 1:7.

На зимнюю паузу красно-белые ушли на 9-м месте в РПЛ, отставая от "Зенита", лидирующего в чемпионате, на 15 очков. В Лиге Европы "Спартак" занял 1-е место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией" и вышел в 1/8 плей-офф турнира.


Теги: Аршавин Спартак Зенит Витория
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