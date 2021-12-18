Байрамян: удача - единственное, чего не хватило Семину в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян назвал причину, почему Юрий Семин не смог добиться успеха, когда тренировал ростовчан.

Фото: РПЛ





"Юрий Палыч – очень хороший тренер, он большой человек в нашем футболе. Что у него пошло не так? Думаю, ему не хватило удачи. Он пришел не в лучший для "Ростова" период. Удача – это единственное, чего не хватило "Ростову" Семина", - сказал Байрамян.



Сейчас главным тренером "Ростова" является Виталий Кафанов. На зимнюю паузу "желто-синие" ушли на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 18 очков.



Источник:



Байрамян: Карпин - лучший тренер в России на сегодняшний день Юрии Семин возглавил " Ростов " в августе 2021 года, сменив на этом посту Валерия Карпина. Ростовчане под руководством 74-летнего специалиста одержали всего 1 победу в 7 матчах, а также не смогли выйти в плей-офф Кубка России. В сентябре Юрий Семин покинул "Ростов"."Юрий Палыч – очень хороший тренер, он большой человек в нашем футболе. Что у него пошло не так? Думаю, ему не хватило удачи. Он пришел не в лучший для "Ростова" период. Удача – это единственное, чего не хватило "Ростову" Семина", - сказал Байрамян.Сейчас главным тренером "Ростова" является Виталий Кафанов. На зимнюю паузу "желто-синие" ушли на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 18 очков.Источник: РБ Спорт