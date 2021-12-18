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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Брайтон
Уотфорд
Перенесён
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Перенесён
Бернли
Саутгемптон
Прерван
Брентфорд
Вест Хэм
Перенесён
Норвич
Лидс Юнайтед
20:30
АрсеналНе начат
П1 4.6X 3.95П2 1.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
2 - 0
Алавес2 тайм
П1 1.01X 17П2 51
Реал Сосьедад
18:15
ВильярреалНе начат
П1 2.2X 3.3П2 3.55
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.3X 5.6П2 11
Севилья
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.75X 3П2 2.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
0 - 1
Рома1 тайм
Болонья
20:00
ЮвентусНе начат
П1 4.3X 3.45П2 1.94
Кальяри
22:45
УдинезеНе начат
П1 3.25X 3.3П2 2.33

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
17:30
АугсбургНе начат
П1 3.45X 3.45П2 2.13
Бохум
17:30
УнионНе начат
П1 3.6X 3.35П2 2.11
Айнтрахт
17:30
МайнцНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.9
Хоффенхайм
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.98X 3.95П2 3.4
РБ Лейпциг
17:30
АрминияНе начат
П1 1.24X 6.8П2 12
Герта
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.64

Байрамян: удача - единственное, чего не хватило Семину в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян назвал причину, почему Юрий Семин не смог добиться успеха, когда тренировал ростовчан.
Фото: РПЛ
Юрии Семин возглавил "Ростов" в августе 2021 года, сменив на этом посту Валерия Карпина. Ростовчане под руководством 74-летнего специалиста одержали всего 1 победу в 7 матчах, а также не смогли выйти в плей-офф Кубка России. В сентябре Юрий Семин покинул "Ростов".

"Юрий Палыч – очень хороший тренер, он большой человек в нашем футболе. Что у него пошло не так? Думаю, ему не хватило удачи. Он пришел не в лучший для "Ростова" период. Удача – это единственное, чего не хватило "Ростову" Семина", - сказал Байрамян.

Сейчас главным тренером "Ростова" является Виталий Кафанов. На зимнюю паузу "желто-синие" ушли на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 18 очков.

Источник: РБ Спорт

Байрамян: Карпин - лучший тренер в России на сегодняшний день


Теги: Байрамян Ростов Семин
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