Ранее появилась информация, что Кабрал - приоритетный вариант "Зенита" для усиления атаки в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб готов заплатить за бразильского футболиста 11 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.
"Это правда. "Зенит" действительно интересуется Кабралом", - сказал Питомбейра.
Центральный нападающий Артур Кабрал выступает за "Базель" с 2019 года. В текущем сезоне бразилец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и стал автором 8 результативных передач. Всего за швейцарский клуб Кабрал провел 105 матчей и забил 65 мячей. Контракт форварда с "Базелем" рассчитан до июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
Источник: РИА Новости
Источник: нападающий "Базеля" Кабрал - приоритетный вариант "Зенита" для усиления атаки зимой
Агент подтвердил интерес "Зенита" к нападающему "Базеля" Кабралу
Паулу Питомбейра, агент нападающего "Базеля" Артура Кабрала, подтвердил информацию об интересе "Зенита" к бразильскому футболисту.
Фото: Getty images