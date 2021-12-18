Отметим, система ВАР была введена в РПЛ в 2019 году.
"Мне как футболисту стало в разы обиднее, что появился ВАР. Раньше судья мог не увидеть фол и все – момент заигран. Я играю в футбол и получаю эмоции, а ВАР убивает их. Я против этой системы в футболе. Я бы хотел, чтобы ВАР не было в мировом футболе", - сказал Байрамян.
Байрамян считает, что судьям достаточно иметь часы, которые помогают определить, пересек футбольный мяч линию или нет.
Полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ за "Ростов", в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За основную команду ростовчан 29-летний футболист выступает с 2011 года. Байрамян отдавался в аренду "Ротору", "Волгарю" и "Рубину". В общей сложности за "Ростов" Байрамян сыграл в 135 матчах, на его счету 9 голов и 9 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
Байрамян: я против ВАР, эта система убивает эмоции
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян раскритиковал систему видеоассистента арбитра (ВАР).
Фото: ФК "Ростов"