- Мы вообще его не знаем. Только то, что он был помощником Конте. Но у таких тренеров, как Конте, Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола, таких человек десять в тренерском штабе. Один отвечает за оборону, второй - за атаку. В "Ливерпуле" есть тренер по аутам. За что там отвечал Ваноли - до сих пор непонятно. Ваноли в "Спартаке" - это риск, - передает слова Чернышова "КП".
17 декабря было официально объявлено, что новым главным тренером московского "Спартака" стал 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли. До назначения в красно-белый клуб Ваноли работал в штабе Антонио Конте, с которым выиграл Кубок Англии в "Челси" и золотые медали чемпионата Италии в "Интере". Ранее итальянец тренировал любительский клуб и работал в системе сборных команд Италии, где преимущественно занимался молодежью.
Забивал в «Лужниках», проиграл в финале ЧЕ сборной России U17, выиграл скудетто с Конте. Главное о Паоло Ваноли
Чернышов: Ваноли в "Спартаке" - это риск. У Конте таких человек десять в тренерском штабе
Экс-главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал назначение на эту должность итальянца Паоло Ваноли.
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