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Мутко: думал, всю жизнь буду президентом "Зенита". Хотел строить клуб, как "Барселону"

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко поделился воспоминаниями о периоде работы на должности президента петербургского "Зенита".
Фото: Getty images
Виталий Мутко был президентом "Зенита" с 1997 по 2003 год.

"Когда стал президентом "Зенита" - я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как "Барселону". Думал, умру - стадион моим именем, как "Бернабеу", назовут. Я шучу, конечно", - приводит слова Мутко РБК.

"Зенит" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 1-м месте в таблице. Подопечные Семака в 18 матчах набрали 38 очков. Отрыв от второго места, которое занимает "Динамо", составляет 2 очка. Также "сине-бело-голубые" вышли в плей-офф Лиги Европы. В раунде стыковых матчей петербуржцы встретятся с испанским клубом "Бетис". Первый матч пройдет 17 февраля 2022 года на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.


Теги: Мутко Зенит
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