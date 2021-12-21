"Клуб надеется на долгосрочное сотрудничество. Сандро - "наш", ему здесь комфортно, хотя проживание в России хотя бы с точки зрения погоды — нелегкое упражнение даже для человека из Германии, тем не менее, он себя здесь чувствует комфортно, адаптируется к российским условиям", - рассказал Соловьев в интервью "Интерфакс".
Напомним, 15 декабря "Динамо" официально объявило о продлении контракта Шварца до 2024 года. Предыдущее соглашение со специалистом было рассчитано до конца нынешнего сезона.
После 18 туров РПЛ в активе бело-голубых 36 очков, они занимают 2-е место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка. По итогам голосования Сандро Шварц был признан лучшим тренером премьер-лиги в ноябре и декабре.
Председатель СД "Динамо" - о Шварце: Сандро - "наш", клуб надеется на долгосрочное сотрудничество
Глава совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев прокомментировал продление контракта с главным тренером клуба Сандро Шварцем.
Фото: ФК "Динамо"