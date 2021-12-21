"Не знаю, откуда взялась эта информация. Ничего конкретного по Майклу не было. К Мурильо был интерес летом, но сейчас все в режиме ожидания. Посмотрим, что произойдет после открытия зимнего трансферного окна", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация, что в ближайшее время "Спартак" подпишет не только форварда "Шарлеруа" Шамара Николсона, но и защитника "Андерлехта" Майкла Мурильо. Позже пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что информация не соответствует действительности.
В текущем сезоне Мурильо сыграл в 23 матчах за клуб, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Также Мурильо, выступающий на позиции правого защитника, сыграл больше 40 матчей за сборную Панамы.
Агент Мурильо о слухах про интерес "Спартака": ничего конкретного не было. Сейчас все в режиме ожидания
Агент Эдгардо Карлес Кал, представляющий интересы защитника "Андерлехта" Майкла Мурильо, прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к его клиенту.
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