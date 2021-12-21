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Червиченко: таких, как Каттани, в "ПСЖ" 100 человек

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение спортивным директором клуба Луки Каттани.
Фото: Матч ТВ
"Невелика персона Каттани. Таких, как он, в "ПСЖ" 100 человек. У них какой-то свой новый алгоритм. Набрали итальянцев и думают, что лучше всех разбираются в наших реалиях. Кого Каттани собирается скаутировать? Все иностранные места в "Спартаке" заняты", - цитирует Червиченко "РБ Спорт".

"Спартак" объявил о назначении Каттани сегодня. В последние сезоны он возглавлял скаутский отдел "ПСЖ". До этого итальянец работал спортивным директором "Палермо" и "Новары". Кроме того, он входил в команду скаутов "Челси".

Кроме того, 17 декабря "Спартак" официально возглавил Паоло Ваноли, сменивший на посту главного тренера Руя Виторию.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают 9-е место в РПЛ, набрав 23 очка. На вторую часть сезона команде поставлена задача попасть в еврокубковую зону.



Теги: Червиченко Каттани Спартак ПСЖ
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