Стукалов: "Уфа" защищается в средней зоне, а иногда и на чужой половине поля. Это "автобус"?

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов поделился мнением о критике в адрес его команды за оборонительный стиль игры.

Фото: "Уфа"





"Даже сейчас иногда говорят, что "Уфа" про "автобус", но мы обороняемся в средней зоне, а иногда и на чужой половине поля. Это "автобус"? Большинство своих мячей забили как раз после отбора в центре поля или на чужой половине", - заявил Стукалов.



Отметим, что "Уфа" ушла на зимний перерыв в РПЛ, располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Стукалова 16 набранных очков.



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Стукалов оценил выступление "Уфы" в первой части сезона Стукалов не согласился с мнением о том, что " Уфа " отдает предпочтение массированной обороне на своей половине поля."Даже сейчас иногда говорят, что "Уфа" про "автобус", но мы обороняемся в средней зоне, а иногда и на чужой половине поля. Это "автобус"? Большинство своих мячей забили как раз после отбора в центре поля или на чужой половине", - заявил Стукалов.Отметим, что "Уфа" ушла на зимний перерыв в РПЛ, располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Стукалова 16 набранных очков.Источник: Матч ТВ