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Тарханов: есть вероятность, что Дзюба разрушит микроклимат в сборной

Экс-тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о перспективах форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
"Может ли Дзюба разрушить микроклимат в сборной? Такая вероятность есть. По игровым качествам он, конечно, подходит, хорошо цепляется за мяч, навязывает борьбу вверху.

Хотя при Карпине команда играет в несколько иной футбол, нежели при Черчесове. Но все это не отменяет того, что Артем - качественный футболист", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Напомним, вчера вышел выпуск подкаст-шоу "Больше спорта" с участием Артема, где он заявил, что хотел бы вернуться в сборную, но это не зависит от него. Дзюба попал в предварительный список сборной на матчи в октябре, но принял решение отказаться от вызова, мотивировав его тем, что еще не набрал подходящую форму. С тех пор Дзюбу больше не вызывали в сборную.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Сейчас он занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы", забившему на 3 мяча больше.


Теги: Тарханов Дзюба Карпин Сборная России
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