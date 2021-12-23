"Может ли Дзюба разрушить микроклимат в сборной? Такая вероятность есть. По игровым качествам он, конечно, подходит, хорошо цепляется за мяч, навязывает борьбу вверху.
Хотя при Карпине команда играет в несколько иной футбол, нежели при Черчесове. Но все это не отменяет того, что Артем - качественный футболист", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Напомним, вчера вышел выпуск подкаст-шоу "Больше спорта" с участием Артема, где он заявил, что хотел бы вернуться в сборную, но это не зависит от него. Дзюба попал в предварительный список сборной на матчи в октябре, но принял решение отказаться от вызова, мотивировав его тем, что еще не набрал подходящую форму. С тех пор Дзюбу больше не вызывали в сборную.
В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Сейчас он занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы", забившему на 3 мяча больше.
Тарханов: есть вероятность, что Дзюба разрушит микроклимат в сборной
Экс-тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о перспективах форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"