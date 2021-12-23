Напомним, ранее РПЛ опубликовала расписание 19-го тура - первого в весенней части чемпионата. 26 февраля пройдут четыре матча тура. В том числе в этот день состоится московское дерби "Спартак" - ЦСКА.
Комбаров в своем комментарии отметил, что некоторые болельщики могут отказаться от похода на московское дерби из-за погодных условий.
"С точки зрения болельщика ажиотаж к такому матчу всегда высокий - будь то лето или зима. Однако погодные условия в это время года не самые подходящие. Да, фанатов минусовая температура не остановит от похода на стадион, но если говорить о семьях с детьми, то условные минус 10-15 градусов серьезно повлияют на их решение относительно просмотра матча вживую", - сказал Комбаров.
Источник: Матч ТВ
РПЛ опубликовала расписание первых трех туров весенней части чемпионата
Дмитрий Комбаров высказался о решении РПЛ провести матч "Спартак" - ЦСКА в феврале
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал решение РПЛ провести матч 19-го тура "Спартак" - ЦСКА в конце февраля.
Фото: РИА Новости