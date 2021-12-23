Сулейманов отметил, что "Нижний Новгород" намерен добиться максимального результата в Кубке России. По его словам, в клубе не исключают возможность победы в турнире.
"Задачи "Нижнего Новгорода"? Пробиться как можно выше в Кубке России. Мы не исключаем даже победу в турнире, почему бы и нет. Всё может быть. В чемпионате стоит задача биться до конца и не делать ни шагу назад. У нас команда боевая", - сказал Сулейманов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сулейманов провел за "Нижний Новгород" 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Форвард "Нижнего Новгорода" Сулейманов: мы не исключаем, что станем обладателями Кубка России
Форвард "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Нижний Новгород"