Форвард "Нижнего Новгорода" Сулейманов: мы не исключаем, что станем обладателями Кубка России

Форвард "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Нижний Новгород"
Сулейманов отметил, что "Нижний Новгород" намерен добиться максимального результата в Кубке России. По его словам, в клубе не исключают возможность победы в турнире.

"Задачи "Нижнего Новгорода"? Пробиться как можно выше в Кубке России. Мы не исключаем даже победу в турнире, почему бы и нет. Всё может быть. В чемпионате стоит задача биться до конца и не делать ни шагу назад. У нас команда боевая", - сказал Сулейманов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сулейманов провел за "Нижний Новгород" 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Матч ТВ


Теги: Сулейманов Нижний Новгород
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