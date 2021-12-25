Нападающий петербургского клуба "Зенит" Сердар Азмун был включён в команду года Азии по версии IFFHS. IFFHS - это Международная федерация футбольной истории и статистики. Азмун стал единственным футболистом из российского чемпионата в сборной этого года.
Напомним, что Сердар Азмун сыграл 21 матч за "Зенит" в этом сезоне и забил 10 мячей, отдав 4 голевые передачи.
Трансферная стоимость нападающего составляет 25 млн евро по версии Transfermarkt.
Азмун вошёл в сборную Азии 2021 года по версии IFFHS
Форвард "Зенита" был включён в сборную года в Азии.
Фото: Спорт-экспресс