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Шаронов: Дзюба очень хорош в штрафной и может помочь "Рубину"

Экс-главный тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в казанский клуб.
Фото: РИА Новости
"В "Рубине" есть Игнатьев, Деспотович, Онугха и, если что, будет Дзюба. Исходя из того стиля, в котором играет "Рубин", Игнатьев не подходит. Дзюба очень хорош в штрафной, поэтому может помочь "Рубину", - приводит слова Шаронова "РБ Спорт".

Сегодня появилась информация об интересе казанцев к форварду "Зенита". Сообщается, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. При этом неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба 17 раз выходил на поле, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Прямо сейчас он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая три мяча Гамиду Агаларову из "Уфы".

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует начать переговоры с Дзюбой в январе.


Теги: Шаронов Дзюба Зенит Рубин Российские трансферы
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