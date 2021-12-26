"Верна ли информация о том, что Виктор Классон покинет клуб летом в качестве свободного агента? Нет, информация не соответствует действительности", - приводит слова Хашига "РБ Спорт".
Напомним, вчера комментатор "Матч ТВ" Константин Генич заявил, что по его информации Классон уже делал запрос о трансфере и скорее всего покинет клуб летом.
В текущем розыгрыше РПЛ Классон провел 18 матчей за "Краснодар", отметившись 3-мя голами и 2-мя голевыми передачами. Швед выступает за команду с 2017 года, когда перешел из "Эльфсборга" за сумму порядка 2 млн евро. Сейчас стоимость Классона оценивается порталом Tranfsermarkt в 10 млн евро.
Хашиг: информация об уходе Классона не соответствует действительности
Спортивный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном уходе форварда "быков" Виктора Классона по окончании сезона.
Фото: РПЛ