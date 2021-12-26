27-летний левый вингер "Ахмата" Габриэл Янку может сменить клуб в ходе зимнего трансферного окна, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство грозненского клуба хотело бы расстаться с румынским нападающим, поскольку тренерский штаб Андрея Талалаева не видит для него места в составе. Сообщается, что Янку могут подобрать клуб для выступления на правах аренды либо расторгнуть действующее соглашение с игроком.
В текущем сезоне на счету румынского форварда 7 матчей за "Ахмат" во всех турнирах с суммарным игровым временем 126 минут и 2 забитых гола.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: "Ахмат" планирует расстаться с румынским форвардом Янку
По данным источника, нападающий грозненского "Ахмата" Габриэл Янку может покинуть клуб.
Фото: ФК "Ахмат"