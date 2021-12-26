Агент: Янку остается в "Ахмате", и разговоров о расставании с клубом не идет

Агент Траян Гергишан, представляющий интересы полузащитника "Ахмата" Габриэля Янку, прокомментировал информацию о том, что грозненский клуб планирует расстаться с его клиентом.

Фото: ФК "Ахмат"





Напомним, сегодня появилась информация что главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев не видит для румынского вингера место в составе, поэтому клуб ищет варианты расставания с футболистом.



В текущем розыгрыше РПЛ Янку сыграл в 6 матчах, в которых забил 1 мяч. Он перешел в "Ахмат" в январе этого года из румынского "Вииторула" за сумму порядка полумиллиона евро.

"Нет, это неправда. Может, он играет не так много, как рассчитывали, но в данный момент никаких проблем нет. Янку остается в "Ахмате", и разговоров о расставании с клубом не идет", - цитирует Гергишана "СЭ" Напомним, сегодня появилась информация что главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев не видит для румынского вингера место в составе, поэтому клуб ищет варианты расставания с футболистом.В текущем розыгрыше РПЛ Янку сыграл в 6 матчах, в которых забил 1 мяч. Он перешел в "Ахмат" в январе этого года из румынского "Вииторула" за сумму порядка полумиллиона евро.