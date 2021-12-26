"В "Локомотиве" Дима достиг многого. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать", - цитирует Банатина "Metaratings".
В нынешнем сезоне Баринов сыграл 15 матчей за "Локомотив" в РПЛ и не отметился результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt его текущая стоимость составляет 12 млн евро.
"Локомотив" завершил первую часть чемпионата на 6-м месте в РПЛ. В активе "железнодорожников" 28 очков.
Агент Баринова: если будет предложение из чемпионата выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал, какие предложения могли бы заинтересовать его клиента.
Фото: ФК "Локомотив"