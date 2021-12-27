Напомним, что в летнее трансферное окно Голенков перешел из "Крыльев Советов" в чешскую "Сигму". Из-за травмы 22-летний форвард не провел ни одного матча за новую команду.
Голенков подтвердил информацию о том, что им интересуется "Нижний Новгород".
"Интерес ко мне есть, в том числе от "Нижнего Новгорода", но сейчас все мысли, чтобы восстановиться после травмы. Если честно, в Чехии не особенно понравилось, особенно в бытовом плане. Много вопросов к клубу по поводу того, как меня лечили", - сказал Голенков.
Он добавил, что должен полностью восстановиться после травмы к возобновлению сезона в России.
Источник: Матч ТВ
"Нижний Новгород" намерен усилиться Голенковым
"Нижний Новгород" интересуется форвардом "Сигмы" Егором Голенковым.
Фото: "Крылья Советов"