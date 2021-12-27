По словам Федотова, "Спартак" является хорошим раздражителем для его команд. Также тренер отметил правильные планы на матчи с "красно-белыми", по которым играли его подопечные.
"Спартак" - хороший раздражитель и принципиальный соперник не только для меня. Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать все свое мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы. Я считаю, что в матчах со "Спартаком" нам удавалось правильно выстроить игру", - заявил Федотов.
Отметим, что "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Федотова 31 очко по итогам 18 туров чемпионата.
Напомним, что в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" победил "Спартак" со счетом 3:0.
Источник: Sport24
Тренер "Сочи" Федотов ответил на вопрос, за счет чего его командам удается регулярно побеждать "Спартак"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов ответил на вопрос о том, в чем секрет успешной игры его команд против "Спартака".
Фото: РИА Новости