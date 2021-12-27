Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
"Артем здорово цепляется за мяч на чужой половине поля, через него можно развивать свои атаки. Он хорош в штрафной, при верховых передачах. Учитывая то, как играет "Рубин", думаю, Дзюба подойдет", - сказал Шаронов.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Источник: "СЭ"
Шаронов: думаю, Дзюба подойдет "Рубину"
Экс-главный тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в казанский клуб.
Фото: ФК "Зенит"