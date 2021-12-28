Широков отметил, что Акинфеев является единственным вратарем в РПЛ, выступающим на стабильно высоком уровне. При этом, по словам бывшего футболиста "Зенита", в ближайшее время лучшим голкипером лиги может стать Матвей Сафонов из "Краснодара".
"У нас один игрок, который выступает на стабильно высоком уровне - Акинфеев. Сафонов, как только обретет стабильность и будет играть как во второй половине сезона, станет безоговорочно лучшим. Но по году Акинфеев был лучшим вратарем", - заявил Широков.
Источник: Чемпионат
Широков назвал лучших тренеров и лучшего игрока года в РПЛ
Широков: Акинфеев был лучшим вратарем РПЛ в 2021 году
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем чемпионата России в 2021 году.
Фото: "Чемпионат"