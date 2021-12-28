"Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Напомним, в последние часы появилась информация, что Сергеев уже прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. Ранее сообщалось о том, что он рассматривается в качестве замены для Артема Дзюбы, который может перебраться из "Зенита" в "Рубин".
В текущем сезоне Сергеев провел за самарцев 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России. По оценке портала Transfermarkt стоимость Сергеева составляет 2.3 млн евро.
В "Зените" подтвердили, что Сергеев проходит медосмотр перед трансфером
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев прибыл в Петербург для прохождения медосмотра.
Фото: ФК "Крылья Советов"