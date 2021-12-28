"Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Мы исходим из того, что нужен диалог. Основная задача — обеспечить безопасность и комфорт зрителей и повысить привлекательность спорта в целом" - цитирует Матыцина "Матч ТВ".
Напомним, 17 декабря стало известно, что закон о введении Fan ID был принят в 3-м чтении. Fan ID - это электронный паспорт болельщика, в который будет заноситься история действий его обладателей на спортивных мероприятиях.
После этого члены объединения болельщиков многих клубов, в том числе "Зенита" и "Спартака" заявили, что планируют отказаться от оформления паспортов болельщиков.
Матыцин: не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков из-за Fan ID
Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на опасения, что введение паспорта болельщика (Fan ID) спровоцирует уменьшение количества зрителей на трибунах.
Фото: ТАСС