Матыцин: не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков из-за Fan ID

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на опасения, что введение паспорта болельщика (Fan ID) спровоцирует уменьшение количества зрителей на трибунах.

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Напомним, 17 декабря стало известно, что закон о введении Fan ID был принят в 3-м чтении. Fan ID - это электронный паспорт болельщика, в который будет заноситься история действий его обладателей на спортивных мероприятиях.



После этого члены объединения болельщиков многих клубов, в том числе " "Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Мы исходим из того, что нужен диалог. Основная задача — обеспечить безопасность и комфорт зрителей и повысить привлекательность спорта в целом" - цитирует Матыцина "Матч ТВ" Напомним, 17 декабря стало известно, что закон о введении Fan ID был принят в 3-м чтении. Fan ID - это электронный паспорт болельщика, в который будет заноситься история действий его обладателей на спортивных мероприятиях.После этого члены объединения болельщиков многих клубов, в том числе " Зенита " и " Спартака " заявили, что планируют отказаться от оформления паспортов болельщиков.