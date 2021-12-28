"Каких результатов хочу достичь с "Динамо", прежде чем уехать в Европу? Я еще никуда не уехал. Конечно, хотелось бы с "Динамо" стать чемпионом", - сказал Захарян.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 18-летний Захарян принял участие в 17 матчах, забил четыре гола и сделал пять голевых передач.
"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "бело-голубых" 36 набранных очков по итогам 18 туров чемпионата.
Источник: Sport24
Захарян: хочу стать чемпионом с "Динамо" до отъезда в Европу
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян ответил на вопрос о своих целях в московском клубе.
Фото: Sport24