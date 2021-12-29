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Представитель ЦСКА прокомментировал иск о банкротстве клуба

Представитель адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Александр Первушин, представляющий ПФК ЦСКА, заявил, что у компании "Бета" отсутствуют основания для обращение в суд и иском о банкротстве клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Причина банкротства остается неизвестной.

"На самом деле у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас. У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне", - цитирует Первушина Sport24.

Напомним, ранее суд взыскал с ЦСКА в пользу компании более 348 млн рублей. ООО "Бета" является правопреемником ООО "Ф-Групп" - обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона "ВЭБ Арена".

ЦСКА занимает в таблице Российской Премьер-лиги 4-е место, набрав в 18 матчах 30 очков. В заключительном матче 2021 года "армейцы" обыграли на своем поле тульский "Арсенал" (2:0). В 19-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет против "Спартака".

На ЦСКА подали иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве клуба


Теги: ЦСКА
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