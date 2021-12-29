Ранее информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Причина банкротства остается неизвестной.
"На самом деле у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас. У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне", - цитирует Первушина Sport24.
Напомним, ранее суд взыскал с ЦСКА в пользу компании более 348 млн рублей. ООО "Бета" является правопреемником ООО "Ф-Групп" - обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона "ВЭБ Арена".
ЦСКА занимает в таблице Российской Премьер-лиги 4-е место, набрав в 18 матчах 30 очков. В заключительном матче 2021 года "армейцы" обыграли на своем поле тульский "Арсенал" (2:0). В 19-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет против "Спартака".
На ЦСКА подали иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве клуба
Представитель ЦСКА прокомментировал иск о банкротстве клуба
Представитель адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Александр Первушин, представляющий ПФК ЦСКА, заявил, что у компании "Бета" отсутствуют основания для обращение в суд и иском о банкротстве клуба.
Фото: ПФК ЦСКА