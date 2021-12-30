Габулов: задача на ближайший период состоит в том, чтобы "Химки" остались в премьер-лиге

Владимир Габулов, недавно занявший пост генерального директора "Химок", рассказал о целях клуба на оставшуюся часть сезона.

Фото: ФК "Химки"





Подмосковная команда ушла на зимний перерыв в РПЛ, занимая последнее место. В активе "Химок" 14 набранных очков в 18 турах. По ходу сезона в клубе приняли решение расстаться с главным тренером клуба Игорем Черевченко, но спустя месяц специалист вернулся на пост.



Габулов сменил в роли генерального директора клуба Сергея Анохина, который останется в наблюдательном совете клуба. До этого экс-голкипер "Безусловно, мои и клуба цели идентичны, задача на ближайший период состоит в том, чтобы "Химки" остались в премьер-лиге. После завершения карьеры у меня был опыт управленческой и руководящей работы. Я считаю, что на каждом этапе был достигнут результат, думаю, что он положительный", - приводит слова Габулова "ТАСС" Подмосковная команда ушла на зимний перерыв в РПЛ, занимая последнее место. В активе "Химок" 14 набранных очков в 18 турах. По ходу сезона в клубе приняли решение расстаться с главным тренером клуба Игорем Черевченко, но спустя месяц специалист вернулся на пост.Габулов сменил в роли генерального директора клуба Сергея Анохина, который останется в наблюдательном совете клуба. До этого экс-голкипер сборной России работал в должности председателя совета директоров в "Алании" и "Олимп-Долгопрудном".